Обвиняемый в мошенничестве курский подрядчик проиграл иск «Орелгосзаказчику»

Попытка курского подрядчика выбить с орловских чиновников остатки оплаты по государственному контракту обернулась для строителей встречным иском.
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