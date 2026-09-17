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Обвиняемый в мошенничестве курский подрядчик проиграл иск «Орелгосзаказчику»

Обвиняемый в мошенничестве курский подрядчик проиграл иск «Орелгосзаказчику»

Попытка курского подрядчика выбить с орловских чиновников  остатки оплаты по государственному контракту обернулась для строителей встречным иском.

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