Астропрогноз на 25 февраля 2024 года: значение снов и на что следует обратить внимание в этот день Елена ГалицкаяВ воскресенье, 25 февраля 2024 года, согласно прогнозу астролога Натальи Мерекиной, ожидается повышенная энергетическая активность.