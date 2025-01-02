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Нюша встретила Новый год в Дубае в компании Егора Крида и его семьи

Нюша встретила Новый год в Дубае в компании Егора Крида и его семьи

Минувший год для Нюши ознаменовался громким разводом. Теперь, когда сердце певицы свободно, поклонники гадают, не решит ли звезда вновь связать свою жизнь с Егором Кридом.

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