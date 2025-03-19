В Апшеронском районе прокуратура заставила соцзащиту выплатить 1 млн рублей родственникам погибшего участника СВО В Апшеронском районе Кубани восстановлены права семьи погибшего участника специальной военной операции.
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