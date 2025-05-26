Почти 30 человек погибли в апреле в результате атак украинских БПЛА

В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в апреле погибли 29 человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали более 200 россиян, включая 11 детей, ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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