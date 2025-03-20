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В Саратовской области после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В Саратовской области после атаки беспилотников ввели режим ЧС

Губернатор Бусаргин сообщил, что регион подвергся самой массированной атаке дронов за все времяРежим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки БПЛА.

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