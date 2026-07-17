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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, какие мероприятия проходят на площадке «МосХаб.Сколково»

Горожанам рассказали, какие мероприятия проходят на площадке «МосХаб.Сколково»

С момента открытия в ноябре прошлого года делового пространства «МосХаб.Сколково», расположенного на территории Московского кластера видеоигр и анимации, здесь состоялось более 50 технологических мероприятий.

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