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Забайкальскому краю на обустройство авиаплощадок нужно почти полмиллиарда рублей

Забайкальскому краю на обустройство авиаплощадок нужно почти полмиллиарда рублей

Забайкальскому краю на обустройство авиаплощадок нужно 460 миллионов рублей. В эту сумму входит установка ограждения и видеокамер, а также аэровокзальных комплексов модульного типа, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.

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