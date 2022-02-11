Забайкальскому краю на обустройство авиаплощадок нужно почти полмиллиарда рублей

Забайкальскому краю на обустройство авиаплощадок нужно 460 миллионов рублей. В эту сумму входит установка ограждения и видеокамер, а также аэровокзальных комплексов модульного типа, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.
Забайкальскому краю на обустройство авиаплощадок нужно 460 миллионов рублей. В эту сумму входит установка ограждения и видеокамер, а также аэровокзальных комплексов модульного типа, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.
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