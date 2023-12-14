Новогодние подарки от губернатора округа: более 3300 наборов готовы к доставке

Специальные наборы были подготовлены для ямальских и волновахских детей с инвалидностью. Подарки включают сладости, мягкие игрушки-пледы, беспроводные микрофоны, неоновые очки, кружки, книжки-раскраски, игры и наборы для творчества.
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