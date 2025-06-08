Медведев прокомментировал наступление российских войск на Днепропетровскую область

МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области стало ответом на нежелание украинской стороны признавать реалии войны на переговорах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии