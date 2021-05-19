День календаря 20 мая: Всемирный день пчел, День рождения джинсов, именины у  Антона, Михаила и Семена

Праздники 20 мая Всемирный день пчел Всемирный день метрологии День Волги Всемирный день травматолога День банковских работников Украины День переводчика жестового языка на Украине День вышиванки на Украине Национальный праздник Республики Камерун Купальница в народном календаре События 20 мая в 157-м в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас в 1742-м русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии в 1873-м — День рождения джинсов в 1887-м за попытку покушения на Александра III повешены Александр Ульянов и его соратники в 1902-м — День принятия первой Конституции на Кубе и независимости от Испании в 1942-м учрежден орден Отечественной войны I и II степени в 1942-м завершилась Керченская десантная операция советских войск Именины 20 мая Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан, Фаддей, Семен.