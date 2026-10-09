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Будет ли переход на зимнее время в 2026 году и нужно ли переводить часы в России

Будет ли переход на зимнее время в 2026 году и нужно ли переводить часы в России

​Сезонного перехода на зимнее время в России нет уже более десяти лет, но вопрос, нужно ли переводить часы осенью, возникает регулярно .

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