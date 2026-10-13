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FTC asks judge to find 'Pharma Bro' Martin Shkreli in contempt

Martin Shkreli faces contempt of court because he allegedly violated a 2022 court order banning him from the pharmaceutical industry.

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