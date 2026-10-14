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Московский комсомолец в Израиле

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Взрыв на заводе Intel в Кирьят-Гате: экологические риски и влияние на мировые поставки

Взрыв на заводе Intel в Кирьят-Гате: экологические риски и влияние на мировые поставки

В среду, 14 октября 2026 года, в 14:11 по местному времени на территории завода Intel Fab 28 в промышленном парке Рабин города Кирьят-Гат прогремел мощный взрыв, сопровождавшийся пожаром и выбросом опасного газа .

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