Дональд Трамп объявил, что Пентагон создаст в Монтане полигон для испытания космических, сверхзвуковых, гиперзвуковых систем и другого современного вооружения.
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Выбор Монтаны, очевидно, не случаен: это самый дикий и малонаселенный штат с опаснейшей мировой взрывоопасной опухолью-Йеллоустоунским национальным парком и находящимся в нем кратером, извержение которого приведет к глобальной катастрофе! Представляете, если какой-нибудь эксперимент с оружием его заденет?!...