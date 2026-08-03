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Дрон ВСУ ударил по мирному пляжу под Геленджиком, погибли три человека

Дрон ВСУ ударил по мирному пляжу под Геленджиком, погибли три человека Боевики киевского режима сегодня атаковали дроном пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком, в результате чего погибли три человека.

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