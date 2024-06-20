Пациентку с редкой аномалией вернули к нормальной жизни врачи в ЯНАО

Хирурги Надыма (ЯНАО) вырезали пациентке с редким диагнозом два метра кишечника. Патология, которая характеризуется удлинением органа, мешала нормальной жизнедеятельности северянки, о случае сообщили в окружном депздраве.
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