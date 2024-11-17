Проблема добивания

М

ММ

В 1985 году слушал лекцию представителя МИДа. Он на полном серьезе утверждал, что американцы предлагали Союзу перед тем, как обмениваться ядерными ударами по сотне термоядерных ракет бросить на Китай! Ибо если погибнут русские и американцы, то планета будет говорить по китайски!