Ростислав Ищенко *** В мире есть всего два государства, которые невозможно добить военным путём даже в случае победы над ними: Россия и США.
Проблема добивания
Комментарии
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М
ММ
В 1985 году слушал лекцию представителя МИДа. Он на полном серьезе утверждал, что американцы предлагали Союзу перед тем, как обмениваться ядерными ударами по сотне термоядерных ракет бросить на Китай! Ибо если погибнут русские и американцы, то планета будет говорить по китайски!
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8 час.
Александр Клишин
Есть еще мелкобритания, от которой идут все проблемы. Про нее скромно умалчивают обычно.
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7 час.
Семен Демин
Главная проблема нынешней России демографическая.
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6 час.
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