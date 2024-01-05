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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бросок Николы Йокича почти с середины площадки под сирену принес «Денверу» победу над «Голден Стэйт»

Бросок Николы Йокича почти с середины площадки под сирену принес «Денверу» победу над «Голден Стэйт»

Уступая с разницей в 16 очков (107:123) за 5 с половиной минуты до конца, «Наггетс» сумели отыграть отставание и вырвать победу благодаря точному броску Николы Йокича недалеко от центральной линии под сирену.

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