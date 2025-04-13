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Царьград

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Иммерсивное шоу о Знамени Победы в Рейхстаге стартует 1 мая в "Москино"

Иммерсивное шоу о Знамени Победы в Рейхстаге стартует 1 мая в "Москино"

С 1 мая в кинопарке "Москино" начнется иммерсивное шоу о водружении Знамени Победы на Рейхстаг. Режиссер Игорь Угольников планирует после этого снять фильм и организовать выставки внутри декораций.

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