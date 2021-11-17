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Миронов не видит оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина

Миронов не видит оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который ранее был задержан в Саратовской области и подозревается в незаконной охоте.

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