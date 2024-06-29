Что плещется в АКП? Как перебросить момент? Чему равен ваш промилле?

Читатель прислал нам недовольное письмо. Дескать, зачем вы постоянно ругаетесь на употребление ошибочных терминов или словосочетаний, ведь правила русского языка меняются! И если сегодня единицы типа А/ч вместо правильных А·ч вы считаете неверными, то через полвека они вполне могут стать узаконенными.