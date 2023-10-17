Опять поплыли: смотрим последствия погодного апокалипсиса в Нижнем Новгороде

Сильнейшие ливни накрыли Нижний Новгород. Они начались ночью и лили все утро вторника, 17 октября. Какие районы пострадали больше всего и как город справляется с потопом, рассказали сами нижегородцы и поделились фотографиями и видео в соцсетях.
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