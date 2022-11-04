Военное обозрение

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Итальянская "Адская молотилка". Зенитная самоходная установка OTOMATIC

Итальянская "Адская молотилка". Зенитная самоходная установка OTOMATIC

Опытная ЗСУ OTOMATIC на шасси OF-40. Фото Wikimedia Commons При всех своих преимуществах, зенитные самоходные установки с малокалиберными пушками имеют серьезный недостаток в виде ограниченной дальности стрельбы.

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