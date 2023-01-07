ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 января 2023 года

Энергия дня восьмого января две тысячи двадцать третьего года. Код 803 =Анахата – сердечная чакра - объединяет людей, создаёт возможность любить = Бог - это вершина горы, а разные веры и религии - это подходы к этой вершине =Будь более гибким, не колеблясь измени свой образ мыслей, если это необходимо = Будьте мудры настолько, чтобы не гордиться своей мудростью = Будьте сильны настолько, чтобы не надо было доказывать свою силу = В Жизни человека ничего не будет меняться, пока он не начнет расти духовно = В таинстве творения великолепный узор восторга, порядка, намерения, цели = Всё, чем мы владеем в физическом Мире, не имеет ценности, ибо оно проходящее = Все диссонансные Энергии не позволяют вам видеть истинное положение дел = Все мы гости в этом Мире! Никто не имеет права осуждать то, что не им создано = Вы милосердны, когда прощаете другим те недостатки, которые осуждаете в себе = Вырабатывайте оптимистический настрой, не живите старыми переживаниями = Главное в человеке не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства = Дороги Жизни одолеваем пешком, чтобы не упустить ни одной подробности = Если кто-то на вас ругается, злится или обижается - задавите его своим позитивом = Если приблизиться к Свету, не обладая собственным Светом, то сгоришь = Женская природа стихийна и обуздать её может только сильный партнёр = Жизнь за Жизнью, урок за уроком — так и накапливается жизненная Мудрость = Жизнь сама вас будит, сама толкает на перемены и осмысление происходящего = Зерно одинокое всегда медленнее прорастает, чем горсть, брошенная в пахоту = Лишь освободившись из тернистого круга, сможешь понять Суть = Любые отношения - это совместное развитие или совместная деградация =Мантра - инструмент разума и выражает влияние звука и слова на сознание и материюМного есть таких качеств, которые вы берёте с собой, поднимаясь выше = Мы не можем существовать друг без друга, мы все - Единое Целое; так устроен Мир =Наше отношение к Жизни меняется вместе с изменением способа мыслить = Необходимо обращать внимание не на самих людей и не на их слова, а на свою реакцию= «Никакой слуга не может служить двум господам… Не можете служить Богу и мамоне»= Ни одна мысль, если она высока и прекрасна, не затеряется в Пространстве = Никто не может выбрать в Жизни всё хорошее и удалиться от всего плохого = Одна из важнейших задач: прожить день с открытым сердцем и доверием к Миру = Опыт Любви и творческого взаимодополнения Начал - мужчины и женщины = Перейдут только те, кто сможет объединиться и помогать друг другу = Перемены невозможно сдержать, поскольку Новый Век идёт полным ходом = ".