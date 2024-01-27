Некоторые здания, особенно старинные, имеют свои секреты, которые с первого раза и не разгадаешь. Вот и на отечественных просторах есть такие дома, которые при реконструкции ниже уровня земли обнажают как будто один, ранее неизвестный этаж - под землёй обнаруживаются окна и двери.
Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми
Комментарии
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людмила пригарина
Многовековые надувания, наносы откуда? Откуда столько грунта нанесло? И это не плодородный грунт.
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15 час.
Виталий
Я привёл конкретные примеры. Подробности мне не ведомы. Астраханскому домику примерно тысяча лет.
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9 час.
людмила пригарина
Мне было интересно и пересмотрела много информации о раскопках и занесенных домах по всей земле. На ютубе много есть на эту тему роликов.
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7 час.
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