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Квартира, дом, дача

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Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми

Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми

Некоторые здания, особенно старинные, имеют свои секреты, которые с первого раза и не разгадаешь. Вот и на отечественных просторах есть такие дома, которые при реконструкции ниже уровня земли обнажают как будто один, ранее неизвестный этаж - под землёй обнаруживаются окна и двери.

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Комментарии
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людмила пригарина
Многовековые надувания, наносы откуда? Откуда столько грунта нанесло? И это не плодородный грунт.
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15 час.
Виталий
Я привёл конкретные примеры. Подробности мне не ведомы. Астраханскому домику примерно тысяча лет.
Ответить
9 час.
людмила пригарина
Мне было интересно и пересмотрела много информации о раскопках и занесенных домах по всей земле.  На ютубе много есть на эту тему роликов.
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7 час.

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