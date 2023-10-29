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Закон и Порядок

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Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Политнавигатор Попытка Запада ослабить Россию и ее президента привела лишь к тому, что он наоборот усилился, а население страны сплотилось.

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Комментарии
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М
Мария
Ему так хочется помечтать?
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3 д.
Владимир Грачев
Сталин И.В. - это Советский Союз, индустриализация - коллективиация, ПОБЕДА в ВОВ, восстановлении страны после войны, мирный и военный атом, повышение благосостояния народов СССР и т.д. Путин В.В. - это современная Россия, возрождённая после разгула &quot;либеральной демократии&quot;. Это восстановление промышленности, сельского хозяйства, впервые в истории выход на первое место по импорту зерна, строительство дорог, мостов, в том числе на остров Русский, в Крым и тд. Это восстановление Российских ВС, утверждение России в качестве одного из лидеров в противостоянии с Западом, в том числе с США. И это противостояние с возрождающимся нацизмом в мире! Каждому периоду развития России - свой яркий лидер! А восстановить историческую справедливость и признать Ленина Владимира Иильича и Сталина Иосифа Виссарионовича великими политическими деятелями мирового масштаба, как теретиками, так и практиками одна из задач российского поколения 21 века!
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3 д.
Александр Рожков
А кто такой бортник? А ельцин - центр.....?
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2 д.

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