Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Владимир Грачев

Сталин И.В. - это Советский Союз, индустриализация - коллективиация, ПОБЕДА в ВОВ, восстановлении страны после войны, мирный и военный атом, повышение благосостояния народов СССР и т.д. Путин В.В. - это современная Россия, возрождённая после разгула "либеральной демократии". Это восстановление промышленности, сельского хозяйства, впервые в истории выход на первое место по импорту зерна, строительство дорог, мостов, в том числе на остров Русский, в Крым и тд. Это восстановление Российских ВС, утверждение России в качестве одного из лидеров в противостоянии с Западом, в том числе с США. И это противостояние с возрождающимся нацизмом в мире! Каждому периоду развития России - свой яркий лидер! А восстановить историческую справедливость и признать Ленина Владимира Иильича и Сталина Иосифа Виссарионовича великими политическими деятелями мирового масштаба, как теретиками, так и практиками одна из задач российского поколения 21 века!