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Луке – о победном возвращении после кровоизлияния в мозг: «Я – живое доказательство, что чудеса есть»

«Я холодный парень, но сейчас я очень эмоционален, хоть по мне и не скажешь. Для меня это чудо, что я здесь.

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