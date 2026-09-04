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Суд арестовал подростка, удушившего школьницу зарядкой в Чебоксарах

Суд арестовал подростка, удушившего школьницу зарядкой в Чебоксарах

В Чебоксарах суд арестовал 15-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве ровесницы. Информацию об этом распространила пресс-служба Верховного суда Чувашии.

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