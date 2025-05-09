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Военное обозрение

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NBC News: операция Трампа против хуситов обошлась США в более чем в миллиард долларов

NBC News: операция Трампа против хуситов обошлась США в более чем в миллиард долларов

На фоне радикального сокращения бюджетных расходов, власти США потратили более 1 млрд долларов на практически бесполезную операцию против хуситов.

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