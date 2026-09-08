У ведущего «Живой еды» Сергея Малоземова родилась двойня

«СтарХит» первым узнал о том, что ведущий программы «Живая еда» и «Чудо техники» на канале НТВ Сергей Малоземов 7 сентября стал отцом.
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