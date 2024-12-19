«Google сам для себя создал проблемы»: Путин высказался о замедлении YouTube

Владимир Путин высказался о замедлении YouTube и дальнейшей блокировке хостинга. По мнению президента, владельцы видеохостинга в лице компании Google сами создали себе проблемы, и плохая работа сайта обусловлена именно их действиями.
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