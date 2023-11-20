Стратегия Запада: Расчленить Украину — а там посмотрим

Юрий Светов объяснил, почему страны НАТО готовы заморозить украинский конфликт Павел Еськов Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Материал комментируют: Юрий Светов Западные лидеры готовы капитулировать на Украине, соглашаясь с разделом последней.
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