Путин напомнил Макрону, что нашествие Наполеона закончилось плохо

Президент России Владимир Путин провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а во время мероприятия напомнил Европе о последствиях возможной агрессии к России.
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