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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский театр драмы наградили медалью «Рязань – город трудовой доблести»

Рязанский театр драмы наградили медалью «Рязань – город трудовой доблести»

Награда присвоена в день 3-летия присвоения Рязани почетного звания «Город трудовой доблести». В мае 2024 года городская Дума учредила медаль за значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и заслуги тех, кто сегодня вносит вклад в развитие города.

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