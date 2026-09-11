Рязанский театр драмы наградили медалью «Рязань – город трудовой доблести»

Награда присвоена в день 3-летия присвоения Рязани почетного звания «Город трудовой доблести». В мае 2024 года городская Дума учредила медаль за значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и заслуги тех, кто сегодня вносит вклад в развитие города.
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