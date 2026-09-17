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"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины

"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины

Руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в своем телеграм-канале назвал наихудшим сценарием для Украины внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности .

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