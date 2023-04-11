90-летний Бедрос Киркоров разводится с женой из-за нового романа

90-летний Бедрос Киркоров разводится с женой из-за нового романаБедрос Киркоров с женой ЛюдмилойПапа российского певца Филиппа Киркорова 90-летний Бедрос подает на развод со своей второй супругой Людмилой, вместе с которой они прожили 26 лет.