The Telegraph: власти Британии хотели лишить средний класс детских пособий

www.globallookpress.com/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Вице-премьер и министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер призывала минфин страны лишить семьи среднего класса детских пособий, чтобы восполнить дыру в бюджете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии