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The Telegraph: власти Британии хотели лишить средний класс детских пособий

The Telegraph: власти Британии хотели лишить средний класс детских пособий

www.globallookpress.com/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Вице-премьер и министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер призывала минфин страны лишить семьи среднего класса детских пособий, чтобы восполнить дыру в бюджете.

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