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Отказ от приемных и родных: истории известных артистов, которые отдали детей в приюты

Отказ от приемных и родных: истории известных артистов, которые отдали детей в приюты

Решение взять ребенка из детского дома или воспитать собственного требует огромной ответственности, но даже в семьях известных артистов семейная идиллия порой заканчивается возвращением детей в государственные учреждения.

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