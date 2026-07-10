Отказ от приемных и родных: истории известных артистов, которые отдали детей в приюты

Решение взять ребенка из детского дома или воспитать собственного требует огромной ответственности, но даже в семьях известных артистов семейная идиллия порой заканчивается возвращением детей в государственные учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии