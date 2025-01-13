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Словакия предлагает провести встречу Путина и Трампа в Братиславе

Словакия предлагает провести встречу Путина и Трампа в Братиславе

Словакия готова стать местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил вице-спикер парламента Андрей Данко.

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