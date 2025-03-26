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Закон, порядок, государство

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Военные связисты бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно обеспечивают командование объединения надежной связью в зоне проведения специальной военной операции

Военные связисты бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно обеспечивают командование объединения надежной связью в зоне проведения специальной военной операции

При обрыве сигнала или необходимости установки новой точки трансляции связисты в кратчайшие сроки выезжают на место установки точки связи для управления продвигающимися подразделениями 20-й гвардейской общевойсковой армии.

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