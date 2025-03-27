Тульские полицейские задержали создателей "Мамонта" в Саратове

Полицейские УБК МВД России совместно с коллегами из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность группировки по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения "Мамонт".
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