Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую схему обмана детей, пишет «Комсомольская правда». Они создают в мессенджерах фейковые аккаунты популярных игровых блогеров и предлагают детям якобы выгодные сделки, такие как покупка внутриигровых предметов со скидкой.
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