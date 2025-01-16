Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую схему обмана детей, пишет «Комсомольская правда». Они создают в мессенджерах фейковые аккаунты популярных игровых блогеров и предлагают детям якобы выгодные сделки, такие как покупка внутриигровых предметов со скидкой.