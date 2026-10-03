USGS зафиксировала землетрясение магнитудой 4,9 на западе Мьянмы

В 18.12 UTC на западе Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 95 км от Ситуэ на глубине 35 км.
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