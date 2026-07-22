В Белоруссии протестируют пешеходные переходы нового формата

В Минске появился первый диагональный пешеходный переход, где пересекать дорогу можно по диагонали. В этот момент автомобили со всех направлений стоят и работает специально запрограммированная в светофоре пешеходная фаза регулирования, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.