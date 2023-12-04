🔴 Следственный комитет работает на месте происшествия в Симферопольском районе, где угарным газом отравилась семья На месте работает специально созданная группа из числа руководства управления криминалистики, Симферопольского следственного отдела, наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
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