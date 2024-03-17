День воссоединения Крыма с Россией и День налоговой полиции РФ: какие еще праздники сегодня, 18 марта, отмечают в России и мире Татьяна Орлонская18 марта отмечается День налоговой полиции Российской Федерации.
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