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Путин признался, что в «нулевых» был наивен и ошибался насчет стран Запада

Путин признался, что в «нулевых» был наивен и ошибался насчет стран Запада

Западные страны хотели «доразвалить Россию», но российский президент в «нулевых» годах в это не верил «из-за наивности».

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Комментарии
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Наталья Мурыгина
Да, наши настроения в прошлом о западе, когда врагами были только т.н. элиты, а не простые люди, были неверными и привели к тому, к чему привели. В частности в 80-е. Тот же Путин с такими же установками. А плюс в 90- наверняка в верхах ФСБ и в политике его обработали. Запад же не только развалил страну, но и верха м мозги менял. Однако, с ВВП что-то пошло не так. Наверное с такими вот миролюбивыми установками он сотоварищи увидел куда катится страна (конкретно страна, типа без участия запада), а потом, став Президентом и получив полный доступ ко всей информации, охватив всё картину, понял что происходит на самом деле. Ну так кажется спустя время. И началось вытаскивание страны из колониального болота. Медленно, понемногу, бросая пыль в глаза западу и его агентам внутри страны. Планомерная муторная работа.  И ВВП очень точно сказал про себя что он работает как раб на галерах. Честь ему и хвала за это!
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