Как американские колонии бросили вызов британской короне

«Уничтожение чая в Бостонской гавани». Литография 1846 годаПричины мятежа американских колонийС середины XVII века Британия старалась установить полный контроль над хозяйством 13 американских колоний: все промышленные товары (от металлических пуговиц до рыболовецких судов) импортировались колониями из метрополии в обмен на сырьё и сельскохозяйственные товары.