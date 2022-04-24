Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок мира, парижанин. Хотим, чтобы он остался в «ПСЖ»

Леонардо вновь заявил, что «ПСЖ» хочет сохранить Килиана Мбаппе. «Я верю, когда Килиан Мбаппе говорит, что еще думает о будущем, так как хочет принять лучшее решение.

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